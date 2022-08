O FC Porto planeia aproveitar a eliminação do Vitória de Guimarães da Liga Conferência para relançar a contratação de André Almeida. Os dragões sabem que os vitorianos precisam de compensar a receita perdida com a ausência da prova europeia e vão usar esse fator como pressão para fechar o negócio.



Há muito que André Almeida está identificado no Dragão como um reforço a contratar.









Ver comentários