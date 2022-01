O FC Porto está a resistir ao adiamento do jogo no sábado com o Estoril, apesar do surto de Covid que afeta à volta de 30 elementos ligados à estrutura de futebol do clube da Linha. Mas o assunto não está encerrado, apurou o CM.Depois de, na segunda-feira, terem feito um pedido oficial à Liga para adiar o jogo, dirigentes do Estoril reuniram-se esta terça-feira por videoconferência com homólogos do FC Porto, com a Liga como intermediária.