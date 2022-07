O FC Porto ainda deve 3,7 milhões ao Rio Ave, pela aquisição de Medhi Taremi - foi oficializado no dia 31 de agosto de 2020 e assinou até 2024. O montante do negócio foi de 4,7 milhões de euros (85% do passe), que já deviam ter sido liquidados. Contudo, de acordo com fontes contactadas pelo CM, o Rio Ave assegura que, até esta sexta-feira, só recebeu um milhão de euros, embora nas últimas contas da SAD portista conste 1,75 milhões.









