Dragões enchem cofres na Grécia com vitória sobre o Olympiacos

O FC Porto garantiu esta quarta-feira mais 2,7 milhões de euros com um triunfo justo sobre o Olympiacos, por 2-0, e aumentou para 68 milhões de euros o bolo total ganho até agora na Liga dos Campeões.Os dragões continuam a encher os cofres. Somaram quatro vitórias e um empate, o que permitiu a passagem aos oitavos de final da prova milionária, permitindo arrecadar 63 milhões de euros, a que se juntam mais cinco milhões dos direitos televisivos.Sérgio Conceição revolucionou a equipa, colocando no onze apenas três dos habituais titulares: Mbemba, Zaidu e Otávio. Mesmo assim, nunca abdicou de lutar pela vitória. Felipe Anderson deu o mote com um cabeceamento à trave, caindo a bola em cima da linha de golo. No entanto, uma análise mais profunda do videoárbitro detetou uma mão de Holebas dentro da área. Chamado a converter o castigo máximo, Otávio, que foi o capitão de equipa, não perdoou.As mexidas de Sérgio Conceição retiraram consistência e fio de jogo à equipa. A defesa revelou alguma tremedeira, em especial no lado direito, onde Nanú se estreou a titular. O Olympiacos não teve arte nem engenho para bater esta ‘equipa B’ portista. E não foi por falta de oportunidades. Masouras chegou a surgir isolado frente a Diogo Costa, mas rematou por cima. O mesmo jogador ainda ficou a pedir um penálti, mas o juiz alemão mandou jogar.A equipa de Pedro Martins encheu-se de brio após o intervalo e assumiu as rédeas do jogo, mas revelou enormes carências na finalização. A defesa portista, muito mais solidária do que segura, foi chegando mesmo assim para as encomendas. Em parte, devido à ineficácia ofensiva dos gregos.O Olympiacos estava balanceado no ataque, mas quem chegou ao golo foi o FC Porto. O recém entrado Luís Díaz arrancou pela direita, foi à linha de fundo e cruzou com a bola a sobrar para Uribe, que rematou forte para o 2-0. Triunfo justo, mas sem nota artística.Os jogadores menos utilizados do FC Porto corresponderam. Não deslumbraram, mas foram suficientes para travar o campeão grego e somar mais 2,7 milhões de euros.O defesa-central que tem sido apontado ao Benfica perdeu a cabeça e acabou por ser expulso por acumulação de amarelos, depois de uma falta sobre Luis Díaz.O juiz alemão Felix Brych teve uma arbitragem firme e sem problemas. Teve uma ajuda preciosa do VAR para ver a mão de Holebas na área. Bem na expulsão do central Rúben Semedo por duplo amarelo.Análise aos jogadores- Foi o motor e a referência da equipa. Deu equilíbrio a defender, ao comandar a pressão alta, e decidiu como e por onde a equipa atacava. Irrepreensível na marcação do penálti.– Só fez uma defesa em noite tranquila.– Algumas falhas de posicionamento só minimizadas pela inoperância grega.– Cumpriu dentro dos mínimos que se esperava.– Limpou todos os lances no seu raio de ação e ainda fez algumas dobras.– Menos participativo a atacar. Seguro a defender.– Recuperou muitas bolas até ao intervalo. Perdeu gás na segunda parte.– Lento e demasiado preso à bola. Chega à positiva por muito pouco.– Alguns rasgos de talento, mas ainda é pouco incisivo no último terço.– Ao intervalo já tinha corrido mais de 6 km. Mas poucos resultados práticos de tanto esforço.– Perdeu a maioria dos lances. Para jogar no FC Porto tem de fazer mais.– Velocidade e técnica na construção do 2-0.– Competente no remate que fechou o resultado.– Voltou após lesão.– Para segurar o 2-0.– Nada a dizer.