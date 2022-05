Duarte Beirolas é um nome pouco conhecido no Benfica mas tem ganho, com a entrada de Lourenço Coelho para a administração da SAD, uma preponderância maior no futebol profissional encarnado, apurou o Correio da Manhã.



Até aqui diretor de operações, Beirolas é neste momento o braço-direito de Lourenço Coelho e será ele a sua extensão na equipa A na próxima temporada.









