Duelo de Milhões: Dérbi com vista para a Liga dos Campeões

O Sporting recebe este domingo o Benfica num dérbi que pode definir, desde já, a questão do acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época. Isto só acontece com um dos três desfechos possíveis: a vitória do emblema de Alvalade. Nesse caso, é certo que serão o FC Porto e o Sporting a avançar diretamente para a Liga dos milhões, resta saber em que ordem (situação a decidir nas próximas jornadas).A vitória deste sábado do FC Porto, por outro lado, deixou o Benfica matematicamente afastado da possibilidade de chegar ao título. Os dragões têm 18 pontos de vantagem sobre o rival da Luz, enquanto estes apenas podem aspirar a fazer 15 até final do campeonato.Assim, resta aos encarnados agarrarem-se à possibilidade de chegarem ao segundo lugar. Um objetivo que fica mais próximo se vencerem em Alvalade, e que ainda será possível, pela via aritmética, se o resultado terminar com um empate. Mas que é muito complicado, pois após o jogo deste domingo ficam a faltar quatro jogos (12 pontos em disputa) a cada uma das equipas.Fora da luta pelo título, os jogadores das águias jogam também pelo brio, depois de não terem sido capazes de transpor a boa campanha na Champions (chegaram aos quartos de final) para o campeonato, no qual vão cumprir a terceira época consecutiva sem conseguir o objetivo de serem campeões.O dérbi deste domingo, por outro lado, coloca frente a frente um dos melhores ataques da Liga (Benfica, com 73 golos), com a melhor defesa da prova (Sporting, com 18 golos sofridos)."Temos a obrigação de vencer, mas sabemos que vamos defrontar um adversário que vem motivado da Liga dos Campeões. É uma equipa forte e com jogadores de qualidade, mas é destes jogos que gostamos pois fazem a equipa crescer". Foi desta forma que Rúben Amorim abordou o dérbi (20h30, Sport TV1).Consciente de que será um jogo difícil, o técnico não tem dúvidas de que se tivesse de apostar, "apostaria sempre no triunfo do Sporting."Rúben Amorim não vê um Sporting superior ao Benfica e fala num jogo de 50-50 de hipóteses para cada lado. "A equipa no ano passado era algo irregular, defendia mais baixo, e sinto que agora consegue dominar mais o jogo. O Sporting vive um momento bom, pois está à frente do Benfica e vem de uma série positiva de jogos na Liga. Quando era jovem, dizia-se que a pior equipa ganhava no dérbi, mas eu não acredito nisso. Acredito sim na vitória do Sporting", acrescentou o técnico. Que sobre a questão do título mantém um discurso bastante pragmático, como é seu timbre: "Esta jornada pode ser decisiva. Este resultado pode ditar se podemos ou não ganhar o campeonato."Slimani é mais uma opção. Poderá começar no banco ou a titular. Teve uma semana ao nível exigência do grupo e do jogador que é", disse Amorim, que tinha excluído o avançado argelino do jogo com o Tondela, devido a falta de empenho do goleador nos treinos."O objetivo principal da época era a conquista do título nacional. A partir do momento em que não acontece, é uma época falhada", disse este sábado Nélson Veríssimo, na antevisão do jogo deste domingo com o Sporting,no Estádio de Alvalade.O técnico do Benfica quer "transportar" para o dérbi o que de bom foi feito no jogo a meio da semana com o Liverpool (3-3) para a Champions. "Não cumprimos o objetivo de passar à ronda seguinte, mas demos uma resposta positiva perante um adversário com qualidade reconhecida por todos. Temos de nos agarrar a isso. Fizemos muitas coisas boas a atacar e a defender", disse Veríssimo, garantindo que é um jogo de "50-50". "Se tivesse de apostar, apostava na vitória do Benfica. Diz-nos a história que a classificação, nestes confrontos, pouco tem a dizer em relação ao que se pode passar. Vai ser um jogo aberto, com duas equipas a procurar a vitória. O nosso objetivo passa por ganhar em Alvalade, tal como depois nos quatro jogos que faltam a seguir", salientou o técnico, garantindo que não vai ter atenção especial para nenhum jogador leonino."Estamos a fazer tudo para o termos, mas vai ser difícil. O Rafa é um jogador importante, com características únicas, mas temos jogadores no plantel que nos dão garantias mais do que suficientes para este jogo", disse este sábado treinador da equipa do Benfica.Só derrotas com os rivais nesta épocaO Benfica leva 4 jogos e 4 derrotas nesta época com o Sporting e o FC Porto: 1-3 no dérbi da Luz para a Liga, 0-3 no clássico do Dragão para a Taça de Portugal (ambos com Jesus), 1-3 no Dragão (Liga), na estreia de Veríssimo, e 1-2 na final da Taça da Liga com o Sporting.