Dyego Sousa custa dois milhões de euros ao Benfica

O Benfica vai pagar um milhão de euros líquidos a Dyego Sousa durante o seu empréstimo, que termina a 31 de dezembro deste ano. Com os impostos, a despesa dos encarnados com o avançado ascenderá aos dois milhões de euros.Ao que oapurou, as águias assumem metade do vencimento do atacante de 30 anos. A parcela em falta será custeada pelo Shenzhen, clube chinês com quem tem contrato até ao fim de 2022.Quando fecharam a cedência do luso-brasileiro, os encarnados não ficaram com direito de opção. Daí que não esteja estipulado um valor para a eventual compra do passe. Caso entenda ficar com o jogador em definitivo, a SAD benfiquista terá de negociar com os chineses, que no último verão pagaram 5,4 milhões de euros ao Sp. Braga.Dyego Sousa chegou ao Shenzhen em julho, já com metade do campeonato chinês disputado. Alinhou em dez das 11 jornadas em que estava disponível (nove vezes a titular), mas marcou apenas três golos, ficando aquém das expectativas do clube.Confrontado com um excesso de estrangeiros no seu plantel, o emblema asiático mostrou-se recetivo à saída do internacional português. Osabe que o Sporting foi um dos clubes que procurou contratar Dyego Sousa, por empréstimo. Os ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo, também estavam interessados.Apesar de ter entrado na corrida mais tarde, acabou por ser o Benfica a ficar com o jogador, cuja vontade foi decisiva para o desfecho do processo. O avançado preferiu ingressar nas águias por saber que era um desejo antigo de Luís Filipe Vieira e por achar que na Luz terá melhores hipóteses de brilhar e reconquistar a confiança do selecionador Fernando Santos, de modo a integrar a lista de convocados para o Europeu.Dyego Sousa trabalhou ontem com os novos colegas pela primeira vez, num treino em que o Benfica começou a preparar o jogo de terça-feira, na Luz, com o Famalicão, relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Um encontro em que poderá estrear-se nas convocatórias de Bruno Lage.Há dois meses sem jogar - fez a última partida a 1 de dezembro -, o atacante está sem ritmo competitivo, mas o treinador benfiquista poderá conceder-lhe alguns minutos já no próximo encontro mediante a resposta dada nos treinos. A ideia seria tê-lo em melhores condições para a visita ao FC Porto, na 20ª jornada da Liga, no dia 8.A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Famalicão, terça-feira no Estádio da Luz, é o terceiro jogo do Benfica num ciclo de dez partidas disputadas, entre 26 de janeiro e 2 de março, com um máximo de cinco dias de distância entre si.O Benfica sofreu golos nos últimos quatro jogos em casa. A última equipa a deixar a Luz sem marcar foi o Famalicão, a 14 de dezembro, quando perdeu por 0-4 na Liga.A SAD encarnada ainda não fechou a contratação de Pedrinho ao Corinthians. Como o extremo é pretendido apenas para o verão, o Benfica prefere jogar com o tempo para baixar as pretensões do clube brasileiro e não pagar 20 milhões de euros.