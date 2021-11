"É a DGS que tem de se pronunciar": Sérgio Conceição sobre os novos surtos de Covid-19 no futebol

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao FC Porto-V. Guimarães deste domingo (20H30) e abordou a atual situação que o futebol vive com novos surtos de covid-19.



"A mim preocupa-me no que à minha família desportiva diz respeito, no Olival, e a família de sangue em casa. Há que proteger ao máximo e ter cuidado. Lembrámos as pessoas no jogo de ontem [Moreirense-Gil Vicente], já se entrou em campo com uma manifestação de alerta para as pessoas. Isto ainda não acabou e temos de ser o máximo cuidadosos. Tudo o que é esse lado mais político da coisa, de jogar ou não, de jogadores fora de uma equipa... isso é a DGS que tem de se pronunciar", afirmou.

