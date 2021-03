É a nova mascote do FC Porto e chama-se... Viena

Os ‘dragões’ apresentaram esta segunda-feira a nova mascote do clube. Chama-se Viena e vai animar os jogos no Estádio do Dragão, juntamente com o habitual boneco, Draco.

O diretor de marketing do FC Porto, Tiago Gouveia revelou: "É uma aposta que já queríamos ter feito, mas teve de ser adiada, de certa forma, por causa da pandemia e apresentamos a nossa mascote feminina num dia perfeito, em que celebramos o papel da mulher na sociedade".

"Os meus pais também são grandes portistas e deram-me este nome em homenagem ao primeiro título europeu do nosso clube", disse Viena, que veste a camisola 87, ano da conquista da prova.