Eficácia alemã vence o V. Guimarães na Liga Europa

O V. Guimarães sofreu a segunda derrota noutros tantos jogos da fase de grupos da Liga Europa, depois de esta quinta-feira ter perdido em casa com os alemães do Eintracht Frankfurt por 1-0.O Eintracht, com André Silva e Paciência no onze, assumiu mais a posse de bola e logo ao terceiro minuto criou um momento de perigo, na sequência de uma perda de bola de Tapsoba, mas André Silva rematou por cima.O Vitória respondeu com uma grande jogada aos 16’, protagonizado por Edwards e Sacko, com este último a cruzar para Bonatini atirar ao poste e Davidson desperdiçar a recarga. Os vimaranenses tinham menos bola, mas eram mais assertivos no ataque, só que aos 36’ a eficácia deu vantagem aos alemães. Na sequência de um canto, o desvio de cabeça de N’Dicka colocou o Eintracht em vantagem.O segundo tempo mudou em termos de iniciativa, com o Vitória a empurrar o adversário e a assumir as despesas ofensivas quase por completo, mas continuava a faltar poder de fogo à equipa de Ivo Vieira na definição dos lances junto da baliza.Do lado contrário, de novo num canto, o Eintracht esteve perto do segundo, não fosse a excelente defesa de Miguel Silva num remate de André Silva. Logo a seguir, o Vitória reclamou um penálti sobre Edwards.O jogo entrou em vertigem e no mesmo minuto o guarda-redes vitoriano voltou a levar a melhor sobre o avançado português. Nos minutos finais o Vitória perdeu fulgor e o Eintracht foi capaz de gerir o jogo mais longe da sua baliza.