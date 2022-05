Eficácia do Real Madrid vale o 14.º troféu da Liga dos Campeões

Fiesta blanca’ em Paris. O Real Madrid venceu este sábado o Liverpool na final da Champions e alcançou o 14º troféu na prova. O guarda-redes Courtois foi a grande estrela, num duelo marcado pela eficácia merengue e pelo atraso de 37 minutos no apito inicial devido a questões de segurança.A primeira parte acabou por correr dentro do esperado, com Liverpool a dominar e a criar as melhores chances. Mas teve no guarda-redes Courtois um opositor de peso. O belga fez duas grandes defesas que evitaram o golo dos ‘reds’.Sem ocasiões de golo, o Real até marcou perto do intervalo, por Benzema, mas o lance acabou invalidado por fora de jogo do francês. Um momento de polémica já que o último a tocar na bola antes de o avançado marcar foi o brasileiro Fabinho, do Liverpool.A história do segundo tempo resume-se ao golo de Vinícius, num dos únicos lances de ataque do Real, e de mais um punhado de enormes defesas de Courtois que garantiram mais uma festa merengue em Paris e na Praça Cibeles, no centro de Madrid.Problemas com os bilhetes dos adeptos do Liverpool provocaram um atraso nada normal no início do jogo. A polícia teve de lançar gás-pimenta para tentar acalmar alguns ingleses, que mesmo assim pularam o gradeamento de acesso ao estádio.