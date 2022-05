Adeptos do Liverpool sobem gradeamentos, forçam entrada e obrigam polícia a intervir. Veja as imagens

¡ATENCIÓN ! Problemas en los accesos del Liverpool: Algunos hinchas de los Reds saltan los controles para colarse al Stade de France y vivir la final de la Champions League. #NoticiasTVN pic.twitter.com/YrJgfirZkO — TVN Noticias (@tvnnoticias) May 28, 2022

O início da partida estava marcado para as 19h45. Primeiro foi anunciado um atraso de 15 minutos, seguido de outro de igual período.Fora do estádio, a polícia está a sentir dificuldades para parar os adeptos visto que alguns tentam entrar no estádio sem bilhete. Motivo pelo qual este jogo pode começar só por volta das 20h30, segundo a Eleven Sports.Os adeptos do Liverpool e imprensa estão com dificuldades em aceder ao estádio.Imagens das imediações do estádio mostram adeptos do Liverpool a subirem pelo gradeamento e até mesmo a forçar a entrada dentro do estádio.Segundo a TNT, as autoridades viram-se obrigadas a atirar gás pimenta para travar a invasão. O gás pimenta lançado acabou por atingir também jornalistas no local.Ainda à volta do recinto, registaram-se cargas policiais com o objetivo de afastar adeptos que tentavam entrar no Stade de France sem bilhete válido.