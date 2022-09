Eis os grupos da 16.ª edição da Taça da Liga

Realizou-se, esta sexta-feira, o sorteio da Taça da Liga, desta vez num modelo diferente daquele que tem sido praticado ao longo dos últimos anos.

Os vencedores dessas oito grupos defrontam-se em jogo único nos quartos de final, de 20 a 23 de dezembro, antecedendo a "final four", no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.

FC Porto, Sporting e Benfica ocuparam os grupos A, B e C, respetivamente, devido à classificação da época passada, tal como aconteceu com Sporting de Braga, Gil Vicente, Vitória SC, Santa Clara e Famalicão, entre os grupos D e H.





Os 34 clubes de futebol foram divididos por oito grupos, seis com quatro clubes cada e dois com cinco, de forma a colocar os emblemas da I e II Liga a competir desde início, sem a realização de eliminatórias antes da fase de grupos.A 16.ª edição da prova vai arrancar durante o Mundial do Qatar, que vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, seguindo-se os quartos de final com os líderes de cada um dos oito grupos a defrontarem-se entre si.

Gupo A

FC Porto

Vizela

Desportivo de Chaves

Mafra

Gupo B

Sporting

Marítimo

Rio Ave

Farense

Grupo C

Benfica

Moreirense

Penafiel

Estrela da Amadora

Grupo D

Sporting de Braga

Paços de Ferreira

Casa Pia

Trofense

Grupo E

Gil Vicente

Portimonense

Nacional

Sporting da Covilhã

Grupo F

Vitória SC

Boavista

B Sad

Vilafranquense

Grupo G

Santa Clara

Arouca

Feirense

Leixões

Oliveirense

Grupo H

Famalicão

Estoril

Tondela

Académico de Viseu

Torreense



Sorteio para os quartos de final

Vencedor grupo C x Vencedor grupo G

Vencedor grupo A x Vencedor grupo E

Vencedor grupo B x Vencedor grupo D

Vencedor grupo H x Vencedor grupo F





Os bilhetes para a final four da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Leiria, já estão à venda.