Rúben Amorim, treinador do Sporting, aprova a contratação do avançado Hugo Ekitiké, de 20 anos, por empréstimo do PSG e incluído no negócio da venda de Ugarte aos franceses, apurou o CM.



O avançado francês chegou ao PSG no início da época que agora findou por empréstimo do Rennes. Mas apesar de não se ter afirmado na equipa, é tido como um aposta de futuro.









