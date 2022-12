Para lá do futebol, dos futebolistas e dos prémios, foi a elegância e a beleza que mais brilharam na 35ª gala dos Dragões de Ouro, a festa do universo portista que celebra as vitórias do ano. A cerimónia aconteceu na passada segunda-feira à noite na Dragão Arena.



Numa noite em que foram distinguidos Otávio (Futebolista do Ano), Sérgio Conceição (Treinador do ano) e Diogo Costa (Atleta do ano), as mulheres dos craques roubaram as atenções.









