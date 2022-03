Eleições no Sporting: Varandas está "confiante" e pede aos sócios que votem

O presidente do Sporting e candidato da lista A, Frederico Varandas, disse este sábado estar confiante de que poderá voltar a ganhar as eleições e continuar a liderar o clube, apelando aos sócios que compareçam em Alvalade para votar.

"Estou confiante de que os sportinguistas saberão quem é a melhor pessoa para cuidar do seu Sporting. Eu e a minha equipa temos um sentimento de dever cumprido e hoje é dia de os sportinguistas dizerem o que pretendem para o futuro do Sporting. É muito importante que venham, demonstrem a vitalidade do clube e que o Sporting saia vencedor", disse Frederico Varandas.

Em relação a um eventual problema nos votos por correspondência, uma acusação feita por Nuno Sousa, candidato da lista C, Varandas respondeu que não se deve "insultar a inteligência dos sportinguistas".

"Já estamos habituados a esse tipo de comunicação. Foram quatro anos de assembleias gerais com esse tipo de acusações. O processo é organizado pela mesma empresa externa que certifica este ato eleitoral, já o era no passado, o processo informático é exatamente o mesmo que em 2018, e só acho curioso que nunca tenham levantado qualquer problema e hoje, quando tudo se mantém na mesma, surja essa questão. Há uma coisa que as pessoas fazem mal: insultar a inteligência dos sportinguistas", concluiu Varandas.

Os sócios do Sporting escolhem este sábado o presidente do Sporting, numa eleição a que concorrem o atual líder, Frederico Varandas, à procura do segundo mandato, Nuno Sousa e Ricardo Oliveira.

As eleições, marcadas para a primeira data disponível, decorrem no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, até às 20 horas, meia hora antes do Sporting-Arouca, da I Liga de futebol, começar, já depois de os sócios de fora da Área Metropolitana de Lisboa terem tido oportunidade de votar por correspondência.

Os sócios vão votar para uma lista única, que engloba os três órgãos sociais do clube, Mesa da Assembleia Geral (MAG), Conselho Diretivo (CD) e Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) e respetivos presidentes.

Varandas manteve grande parte da equipa na lista A, mas 'subiu' os vice-presidentes João Eduardo Palma e João Teives Henriques como candidatos à MAG e ao CFD.

Ricardo Oliveira lidera a lista B, e o atual presidente da Federação Portuguesa de Padel traz Miguel Frasquilho, antigo presidente da TAP e da AICEP, como candidato ao CFD, com o advogado Luís Natário em concurso à liderança da MAG.

Na lista C, Nuno Sousa é o candidato a presidente do clube e João Gaspar, antigo assessor de João Rocha, à MAG, com Pedro Neto Domingos a avançar para o CFD.

O Sporting conta com cerca de 54 mil sócios com as quotas em dia para poderem votar nas eleições durante o dia de hoje, em que o clube campeão nacional de futebol defronta o Arouca, pelas 20h30.