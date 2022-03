Sporting vai a votos este sábado. Conheça os candidatos à presidência leonina

Os sócios do Sporting escolhem este sábado os órgãos sociais para os próximos três anos. As eleições decorrem no Pavilhão João Rocha, entre as 9h00 e as 20h00. O ato eleitoral foi marcado para um dia de jogo da equipa de futebol, precisamente para promover uma maior votação. Os resultados só serão revelados depois de terminada a partida frente ao Arouca, marcada para as 20h30.Concorrem três listas às eleições:Encabeçando a Lista A, Frederico Varandas recandidata-se à presidência do Sporting. Pretende manter a aposta na formação, contando com os jogadores da academia para formar o grosso do plantel, complementado com contratações através de uma prospeção criteriosa. Varandas quer atingir saldo positivo na atividade operacional, ou seja, que as receitas superem as despesas sem recurso à transação de jogadores. Pretende ainda fechar a reestruturação da dívida bancária. Sobre a recompra das VMOC, diz que foi um "processo difícil que levou três anos" e que "preferia ter resolvido o assunto no primeiro dia do mandato e não no último".Aos 51 anos, este gestor lidera a Lista B. Pretende criar um departamento de intelligence para reunir toda a informação sobre futebol e aponta ao crescimento desportivo e financeiro num modelo assente na formação e no recrutamento criterioso. Propõe reestruturar as contas com recurso a um financiamento de longo prazo e com juros baixos, na ordem dos 150 a 200 milhões de euros. É contra a antecipação de mais receita de direitos televisivos, entretanto fechada ontem pela SAD. Classificou a recompra das VMOC na véspera das eleições como "chico-espertice". "Não podem tratar o Sporting como uma associação de estudantes de liceu."O subdiretor de operações da EDP Comercial, de 46 anos, está à frente da Lista C. Sugere que a política desportiva seja aprovada pelos sócios em assembleia geral e pretende reformular o departamento médico e apostar definitivamente no futebol feminino. Quer continuar a ser uma referência nas modalidades e uma das prioridades é recuperar sócios, apostando no digital para isso. A sua grande prioridade financeira era a recompra das VMOC. Daí que se tenha afirmado "feliz" com o anúncio de ontem, embora receie que possa ser "popular e propagandístico" face a um "comunicado pouco explícito quanto aos contornos do negócio".