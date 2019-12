Eleições no Vitória de Setúbal agendadas para 17 de janeiro de 2020

As eleições para os órgãos sociais do Vitória de Setúbal para o mandato 2020-2023 vão realizar-se em 17 de janeiro de 2020, disse esta sexta-feira à Lusa o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube da I Liga de futebol.

"Foi entregue hoje nos serviços do clube a convocatória para ser publicada num jornal desportivo e em outro de tiragem nacional, uma vez que o jornal local, onde é habitualmente publicado, se encontra neste momento encerrado para férias", explicou Cardoso Ferreira.

O presidente da mesa da Assembleia Geral do Vitória de Setúbal tinha indicado que o clube teria eleições para os órgãos sociais, o mais tardar, até 18 de janeiro de 2020.

A decisão foi tomada depois de ter recebido cartas registadas de renúncia de cinco elementos da direção presidida por Vítor Hugo Valente, que tinha sido eleita em 21 de dezembro de 2017.