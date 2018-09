ElevenSports garante que o streaming do jogo do Benfica funcionou sem problemas

Página institucional esteve bloqueada, mas aquela que dava acesso aos jogos funcionou.

17:32

A Eleven Sports, o canal que detém os direitos de transmissão dos jogos da Liga dos Campeões para Portugal, emitiu esta quinta-feira um comunicado a garantir que a transmissão do jogo Benfica - Bayern Munique decorreu sem incidentes.



Isto apesar das notícias que davam conta de que o site onde o jogo ia ser transmitido esteve inoperacional durante largos minutos, antes e durante da partida.



"A situação relatada refere-se à página institucional internacional da ELEVEN SPORTS e não à página nacional (www.elevensports.pt) onde está a plataforma de streaming que dá acesso aos conteúdos exclusivos que os subscritores da ELEVEN SPORTS têm ao seu dispor", explica a empresa em comunciado.



De facto, o CM verificou que a página http://elevensports.com/pt-pt/ esteve sem funcionar durante um largo período e só esteve disponível online por volta do intervalo da partida. A Eleven Sports garante que o streaming funcionou perfeitamente no endereço correto, mas a verdade é que, na quarta-feira, motores de pesquisa como o Google apontavam diretamente para a página internacional, o que levou milhares de potenciais utilizadores a não conseguirem aceder à plataforma.

A Eleven Sports sublinha os números da transmissão: "Com um crescimento de subscritores da plataforma superior a dez vezes nas últimas 24h, que faz com que sejam já dezenas de milhares os portugueses a subscreverem os canais (...)".



A empresa diz-se muito satisfeita com a qualidade da transmissão: "Estamos muito satisfeitos com o balanço deste primeiro grande momento nas transmissões da ELEVEN SPORTS em Portugal. Em primeiro lugar, pelo facto de termos assegurado uma transmissão de alta qualidade, sem falhas nem interrupções, ao nível do melhor que se faz ao nível de transmissões de streaming desportivas em todo o

mundo. E depois, pelo facto de termos tido um crescimento exponencial nestes últimos dias o que demonstra a importância da Champions League como conteúdo premium de desporto para o público nacional", refere Jorge Pavão de Sousa, Diretor-Geral da ELEVEN SPORTS Portugal.