Negociações da Eleven Sports concluídas em breve

Diretor da operadora revelou ao CM que há avanços nas conversações.

Por Duarte Faria | 01:30

Poderá estar para breve um acordo para a disponibilização dos canais da Eleven Sports na MEO, NOS e Vodafone.



Esta segunda-feira, pouco mais de 24 horas antes do início da Liga dos Campeões (a fase de grupos arranca hoje às 17h55), cujos direitos de transmissão para território nacional foram assegurados pela Eleven Sports, Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da operadora britânica em Portugal, revelou ao CM que "nos últimos dias houve alguns avanços" nas negociações.



O responsável disse acreditar, portanto, que poderá existir um acordo "nas próximas horas", ainda a tempo do arranque da liga milionária. "Inclusive, fomos abordados no sentido de perceber que estávamos preparados, tecnicamente, para disponibilizar o sinal a qualquer momento. E estamos", acrescentou Jorge Pavão de Sousa.



As negociações estão a ser lideradas pela Nowo, que assinou um acordo de licenciamento dos conteúdos da Eleven Sports para Portugal e que é, para já, a única operadora a disponibilizar na sua oferta os seis canais da Eleven Sports.



Tal como o CM já revelou, os preços exigidos pela Nowo para a disponibilização destes canais às operadoras concorrentes é o principal obstáculo nas negociações com vista à distribuição da estação de desporto em todo o cabo. Contactadas a MEO, NOS, Vodafone e Nowo optaram por não se pronunciar sobre "negociações em curso".



A Eleven Sports vai emitir os 16 jogos da primeira jornada da Champions. A operadora assinou também um acordo com a TVI para a transmissão de um jogo por jornada em sinal aberto, a começar com o Schalke - FC Porto, hoje, às 20h00.