Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preço da Eleven Sports dificulta negociações

Nowo continua a recusar propostas da MEO, NOS e Vodafone para adquirir canais da operadora.

Por Duarte Faria | 01:30

Os preços exigidos pela Nowo para a disponibilização dos canais da Eleven Sports às operadoras concorrentes é o principal obstáculo nas negociações com vista à distribuição da estação de desporto em todo o mercado de cabo.



Ao que o CM apurou junto de fontes próximas do processo, MEO, NOS e Vodafone continuam a apresentar propostas à antiga Cabovisão mas, até ao momento, não foi possível chegar a um entendimento quanto ao valor dos canais da Eleven, que se mantêm, desta forma, e desde o lançamento (15 de agosto), exclusivos da Nowo.



Ao CM, Pedro Pinto, diretor não-executivo da Eleven Sports, revelou que, com o aproximar do arranque da Liga dos Campeões, em setembro (prova detida pela estação), "há maior pressão para fechar negócio".



"Nenhuma operadora quer deixar de oferecer aos seus clientes o melhor serviço e isso, neste momento, passa por disponibilizar a Eleven Sports", refere o responsável, que avança ainda que "as negociações estão a acelerar bastante".



Pedro Pinto recusa, no entanto, arriscar uma data para a assinatura de qualquer acordo.



Ontem, a Eleven Sports anunciou que chegou a acordo com a Fórmula 1 para a transmissão do campeonato do mundo em Portugal já a partir de 2019, sendo que o contrato tem duração de três anos, ou seja, até 2021. Os direitos pertenciam, até agora, à Sport TV.



"Vamos fazer um tipo de transmissão totalmente diferente do que foi feito até aqui. Vamos acompanhar todas as corridas no local, com diretos e entrevistas aos pilotos", revelou Pedro Pinto.