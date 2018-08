Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleven Sports antecipa atrasos na negociação

Acordo para distribuição no MEO, NOS e Vodafone não foi fechado até agora.

Por Duarte Faria | 01:30

Os canais da Eleven Sports em Portugal começam a ser emitidos a 15 de agosto (quarta-feira), dia da Supertaça Europeia. Mas, por enquanto, a distribuição está assegurada apenas na Nowo (antiga Cabovisão), que assinou um acordo de licenciamento de conteúdos com a empresa britânica. Decorrem ainda as negociações com a MEO, NOS e Vodafone – accionistas da Sport TV – para disponibilizar os seis canais da Eleven Sports (dois em transmissão linear e quatro pop-up, que aparecem só quando há sobreposição de horários de jogos) nestas operadoras.



O diretor-geral da Eleven Sports, Danny Menken, está confiante de que "as negociações vão chegar a bom porto". No entanto, e antecipando atrasos na formalização de um acordo, há um plano B para que "todas as pessoas no País possam assistir" às competições emitidas pela Eleven Sports em Portugal, com destaque para a Liga dos Campeões, Liga Espanhola e Liga Francesa.



A partir de amanhã, a Nowo vai disponibilizar uma box de IP que permitirá a qualquer telespectador ter acesso aos seus canais. "É como a Apple TV. Permite, mesmo que não tenha a rede Nowo, conectar a box com banda larga e assistir à oferta da Nowo, incluindo os canais da Eleven Sports", afirma o responsável, sem adiantar, contudo, os custos que esta solução vai acarretar para os consumidores. Será ainda possível subscrever a aplicação móvel da Eleven Sports em Portugal que, pelo mesmo preço da subscrição na TV (9,99 euros por mês), permite ter acesso a todos os conteúdos emitidos nos canais.