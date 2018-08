Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eleven Sports já emite mas sem entendimento

Canais de desporto do grupo inglês iniciaram emissões em Portugal mas apenas na Nowo e na Internet.

Por Duarte Faria | 01:30

Ainda não há uma resposta para a pergunta que muitos fãs de desporto portugueses fazem por estes dias: quando é que os canais da Eleven Sports (que começaram a operar em Portugal na 4ª feira) vão estar disponíveis nas operadoras MEO, NOS e Vodafone?



Ao que o CM apurou, as negociações entre a Nowo (antiga Cabovisão) - que em junho assinou um acordo de licenciamento dos conteúdos do grupo britânico em Portugal e que é, para já, a única operadora a distribuir os canais da Eleven Sports - e as suas concorrentes mantém-se. O falta de entendimento quanto ao preço que as operadoras terão de pagar para ter acesso aos canais está na origem da dificuldade em chegar a um acordo. Mas o objetivo é que, até ao arranque da Liga dos Campeões, a 18 de setembro, o negócio fique concluído.



Até lá, quem quiser assistir aos canais da Eleven Sports terá de subscrever um serviço da Nowo (que não tem cobertura em todo o País) ou aceder aos conteúdos via streaming - no site ou nas aplicações móveis. Ter acesso à Eleven Sports tem um custo de 9,99 euros por mês ou 99,99 euros por ano.



Esta quinta-feira a Eleven Sports anunciou o reforço do seu portefólio de direitos com a aquisição da NFL (Liga norte-americana de futebol americano), na qual se inclui um dos maiores eventos desportivos mundiais, o Super Bowl. A Eleven Sports já tinha 'roubado' à Sport TV a Liga dos Campeões, a Liga espanhola, a Liga francesa e a Liga alemã (a partir da época 2019/20).