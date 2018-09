Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A pressão sobre os operadores subiu”

Eleven Sports vai emitir em exclusivo um jogo por jornada de Benfica e FC Porto na Champions.

A Eleven Sports (ES), cujos canais em Portugal apenas estão disponíveis na Nowo (através de uma subscrição mensal de 9,99 euros), vai emitir, em exclusivo, um jogo por jornada de Benfica e FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões (o outro será emitido em simultâneo com a TVI).



Ou seja, seis partidas que não poderão ser vistas pelos clientes de NOS, MEO e Vodafone, que ainda não chegaram a acordo para emitir os canais ES.



Incluídos nos 125 jogos da Champions que a ES vai emitir, foram ontem anunciados os três primeiros exclusivos: Benfica - B. Munique (19 de setembro), FC Porto - Galatasaray (3 de outubro) e Ajax - Benfica (dia 23).



"A Nowo [que tem essa responsabilidade contratual] tem negociado com os outros operadores e têm havido reuniões nos últimos dias", avança ao CM Pedro Pinto, diretor não-executivo da ES, acrescentando que com um jogo por jornada em exclusivo de Benfica ou Porto na Champions "a pressão sobre os operadores para chegarem a acordo subiu".



"É impensável não disponibilizarem a melhor competição do Mundo aos seus clientes", afirma.



E se, até à data das partidas, não existir um acordo entre a ES e as restantes operadoras, quem não for cliente da Nowo apenas tem duas soluções: ou subscrever o serviço de streaming da ES (9,99 €/mês) ou comprar a box IP HD da Nowo, que custa 79,99 euros e pode ser utilizada em qualquer local com ligação à internet.



Contudo, além da box, é preciso pagar uma mensalidade mínima de 12,99 euros (inclui 33 canais), mais os 9,99 euros da subscrição dos canais ES.