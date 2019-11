Empate tardio entre V. Guimarães e Arsenal soube a muito pouco

O V. Guimarães empatou esta quarta-feira em casa com o Arsenal (1-1) em jogo da 4ª jornada do Grupo F da Liga Europa, conquistando assim o seu primeiro ponto. Mas merecia muito mais. Depois da excelente demonstração de qualidade no jogo de Londres, a equipa vitoriana voltou a deslumbrar.Ao intervalo, o Vitória ficava a dever a si próprio uma vantagem confortável, tantas e tão qualificadas foram as ocasiões de golo criadas num primeiro tempo empolgante, mas afetado pela falta de eficácia.No 2º tempo, apesar de continuar a dominar territorialmente, o Vitória já não foi tão produtivo em termos ofensivos e foi perdendo agressividade, permitindo que o Arsenal ganhasse algum conforto até chegar à vantagem aos 80’. Ivo Vieira apostou tudo, juntou Léo Bonatini a Bruno Duarte, acabando o jogo com quatro avançados, e seria precisamente Bonatini, aos 90’, a desperdiçar uma grande ocasião para empatar.Empate que surgiu logo a seguir, num pontapé de bicicleta de Bruno Duarte. E a compensação ainda produziria mais duas oportunidades para os da casa. As contas do apuramento estão muito complicadas. Se o Eintracht ganhar esta quinta-feira ao Standard Liège, o V. Guimarães não poderá avançar para os 16 avos de final.