Infelicidades traem V. Guimarães destemido na fase de grupos da Liga Europa

O V. Guimarães entrou com uma derrota na fase de grupos da Liga Europa, diante dos belgas do Standard de Liège (2-0). A equipa de Ivo Vieira mostrou-se sempre muito personalizada e dividiu por completo um primeiro tempo que não teve um única grande oportunidade de golo.Aos 56' surgiu o primeiro grande momento, com Savic a negar o golo a Davidson. Não marcou o Vitória, marcou o Standard num lance de infelicidade de Florent, que desviou um cruzamento para a própria baliza. Bruno e Tapsoba estiveram perto do empate, mas já em tempo de compensação uma falha do central burquinês permitiu a Mpoku fazer o 2-0 final.Na próxima jornada, a 3 de Outubro, os vimaranenses recebem o Eintracht Frankfurt, que esta quinta-feira perdeu em casa com o Arsenal (0-3).