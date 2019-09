A ex-atriz pornográfica Mia Khalifa, que disse apoiar todas as equipas que defrontem o Arsenal, já tem a camisola do equipamento do Vitória de Guimarães, que mede forças com a equipa inglesa na Liga Europa.



"Agora estás pronta para apoiar o Vitória de Guimarães em outubro. Bem-vinda à equipa!", pode ler-se numa publicação do clube português na rede social Twitter.





@miakhalifa now you're ready to support @VitoriaSC1922 on October!

Welcome to the team!????

DM us the address pic.twitter.com/fKPpcZe69n — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 17, 2019

Na fotografia publicada, o clube mostra a camisola com o nome da ex-atriz pornográfica.Recorde-se que o Vitória de Guimarães não perdeu tempo e já havia respondido ao 'chamamento' da ex-atriz. "Espera, o quê?", escreveu o clube em resposta ao tweet de Mia Khalifa, que tinha escrito que apoiava qualquer uma das equipas que defrontassem o Arsenal.