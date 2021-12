O enriquecimento de Pinto da Costa, à conta do FC Porto, remonta pelo menos a 2012. Quem o diz é Rosário Teixeira, que nos mandados entregues no clube foi claro. Havia um esquema montado que tinha como protagonistas Pedro Pinho e Alexandre Pinto da Costa, onde aqueles "acordaram com o presidente da SAD do FC Porto desenvolver um esquema destinado a gerar proveitos indevidos".