Empréstimo de João Mário do Inter de Milão ao FC Porto difícil de se concretizar

João Mário é desejado pelo FC Porto, mas o elevado salário que tem no Inter Milão é um entrave demasiado grande a uma eventual transferência, mesmo que seja por empréstimo, sabe oO médio, que protagonizou a venda mais cara de sempre do Sporting (40 milhões de euros mais cinco por objetivos), tem um salário de cerca de três milhões de euros líquidos por época em Itália.Uma verba incomportável para os dragões: o vencimento mais alto é o de Hector Herrera, perto dos 1,8 milhões líquidos por temporada.Mesmo que o internacional português, de 26 anos, chegue por empréstimo, os dragões teriam de assegurar a totalidade do salário.João Mário pretende relançar a carreira, depois de uma época abaixo do esperado (22 jogos e um golo pelo Inter).