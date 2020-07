Erro com castigo de Alex Telles

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A newsletter oficial do FC Porto afastou por engano Alex Telles do próximo jogo para a Liga devido a uma suspensão por acumulação de amarelos que não se verifica. "Frente ao Moreirense, às 21h15 de segunda-feira, Pepe e Alex Telles serão baixas confirmadas por castigo e só subirão ao relvado do Estádio do Dragão para receber o troféu de campeão", pode ler-se na Dragões Diário publicada ontem. ...