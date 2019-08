Escolhas de Sérgio Conceição alvo de contestação

A derrota do FC Porto em Barcelos, por 2-1, no arranque da Liga, criou uma onda de desagrado em muitos quadrantes do clube. Internamente, apurou o CM, caiu mal na estrutura dirigente do emblema azul-e-branco a forma desapropriada como a equipa abordou o jogo da primeira jornada da Liga.



As críticas apontam diretamente às atuações medíocres de alguns jogadores, acusados de sub-rendimento e também de terem atuado sem foco. Mas visam essencialmente as opções de Sérgio Conceição. O treinador deixou de fora Danilo, situação que criou desequilíbrios no conjunto portista, apesar de o clube informar que o médio está a contas com queixas musculares. Foi, contudo, convocado para o jogo em Barcelos, tendo depois sido preterido pelo técnico.

Em diversos fóruns de discussão de adeptos do FC Porto, as críticas também se fizeram sentir. Sérgio Conceição é apontado como culpado da derrota e alvo das maiores críticas, por ter subavaliado o jogo com o Gil Vicente. Há quem reconheça a importância, para o futuro imediato do clube, do jogo de amanhã, em casa, com Krasnodar, mas logo é lembrada uma velha máxima do futebol, segundo a qual o jogo seguinte da equipa é o mais importante.

Outra crítica apontada tem que ver com a ausência de Nakajima, jogador pelo qual o FC Porto pagou, recentemente, 12 milhões de euros por metade do passe. O internacional japonês tem como principais características a criatividade e a velocidade e no jogo de Barcelos esses dois fatores foram negligenciados pela equipa, na opinião de adeptos discordantes.



PORMENORES

Indignação após o jogo

A indignação dos adeptos do FC Porto fez-se sentir logo após o final do jogo em Barcelos, no sábado. À saída dos jogadores do estádio, para o autocarro, ouviram-se alguns apupos e até insultos. Mas também houve aplausos e incentivos.



Mau prenúncio

A derrota com o Gil Vicente é um mau prenúncio para o FC Porto. Nas 14 vezes em que os dragões foram derrotados na jornada inaugural do campeonato (em 86 possíveis), jamais terminaram a época no primeiro lugar da classificação.



Jogo já amanhã

A equipa do FC Porto volta a entrar em ação já amanhã, no jogo frente ao Krasnodar, relativo à 2ª mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. No primeiro encontro, na Rússia, os dragões venceram por 1-0 (golo de Sérgio Oliveira).



Foto polémica de Nakajima

Nakajima, jogador do FC Porto (ainda a aguardar estreia oficial pelos dragões, pois não foi opção em Krasnodar nem em Barcelos), foi este domingo fotografado ao almoço num restaurante da Foz, no Porto, com Francisco Oliveira, responsável pelo ‘scouting’ do Benfica no Brasil.