Espanhóis dizem que Ricardo Regufe recebeu 30 milhões com transferência de Ronaldo

A 'Marca' adianta, esta segunda-feira, que Ricardo Regufe, manager de Cristiano Ronaldo, terá recebido uma comissão de cerca de 30 milhões de euros com a transferência do craque português para o Al Nassr.Segundo a mesma fonte, o megacontrato de CR7 - que inclui, entre outros, um avião privado e uma luxuosa mansão - não foi mediado por Jorge Mendes mas sim por Ricardo Regufe e, daí, o valor ter sido atribuído ao mesmo.