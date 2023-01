Georgina Rodríguez usou esta segunda-feira a rede social Instagram para publicar imagens do interior do luxuoso avião que Cristiano Ronaldo e a família utilizaram para realizar a deslocação até ao Médio Oriente.Nas imagens podemos observar os filhos da argentina e do jogador português a aproveitarem a cama de casal do avião.A apresentação do astro português como jogador do AL Nassr está marcada para esta terça-feira.