O clube Al Nassr anunciou, esta segunda-feira, que Cristiano Ronaldo vai ser apresentado no estádio Mrsool Park, esta terça-feira, em Riade, na Arábia Saudita, às 19h (16h em Lisboa).A revelação foi feita através das redes social Twitter do clube saudita. "Todos os olhos em Riade ao mesmo tempo que o melhor do mundo setrá apresentado com as cores do Al Nassr pela primeira vez", escreveu o Al Nassr.