"Esperam que marque sempre golos, mas faço o que o jogo pede", diz Bruno Fernandes

O médio Bruno Fernandes disse este sábado que na seleção portuguesa de futebol "tem de fazer o que o jogo pede" e adaptar-se às situações, sendo, por isso, mais difícil "marcar golos em todos os encontros".

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Suíça, da segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, o médio do Manchester United foi questionado sobre os altos e baixos no que diz respeito ao rendimento na equipa das 'quinas'.

"Tenho sido convocado sempre, tenho feito parte de praticamente todos os jogos. Acho que o 'mister' tem gostado do que eu tenho vindo a fazer, caso contrário não seria aposta. Sei que no Sporting tive um padrão de números muito alto e no Manchester United também. Sei que as pessoas esperam que eu chegue aqui e faça golos em todos os jogos, mas estou aqui para fazer o que o jogo pede", explicou o habitual titular de Fernando Santos.