Estádio do Dragão interdito dois jogos devido a confrontos no clássico FC Porto-Sporting

Está decidido: o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu pela pena de interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão depois dos acontecimentos de 11 de fevereiro no clássico entre FC Porto e Sporting, jogo da 22.ª jornada do último campeonato. Além do castigo, a SAD terá ainda de pagar e 25.245 euros de multa.O megaprocesso foi, aliás, taxativo sobre a atuação dos responsáveis dos azuis e brancos, condenando João Paulo Sousa, coordenador de segurança, a uma multa de 1.530 euros, assim como Ricardo Carvalho e Carlos Carvalho, diretor de campo e diretor de segurança portistas, respetivamente, a sanções de 918 euros cada.No documento publicado esta terça-feira, o CD aplica uma suspensão de 75 dias a três "elemento de apoio às ações promocionais da FC Porto SAD", conhecidos como coletes azuis, multando cada um dos visados em 3.060 euros.A infração disciplinar em causa é identificada como "agressões" e foi cometida por Manuel Silva (colete azul n.º 02), Cláudio Filipe Nova (colete azul n.º 05) e Carlos Elias (colete azul n.º 03).Matheus Reis, defesa do Sporting que também tinha sido constituído arguido neste processo, acabou absolvido.