Varandas recorre para o TAD no ‘caso da garagem’ no estádio do Dragão

Frederico Varandas interpôs recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) no chamado ‘caso da garagem’, que aconteceu no Estádio do Dragão, depois do clássico entre FC Porto e Sporting (2-2), a 11 de fevereiro, para a Liga.









No recurso, o presidente do Sporting contesta a “decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol proferida em 2022-06-14, no âmbito do processo disciplinar nº 74-2021/2022”. O órgão disciplinar da FPF condenou Vítor Baía e Rui Cerqueira, mas ilibou o treinador dos portistas, Sérgio Conceição.

Frederico Varandas queixa-se de ter sido insultado e vítima de uma tentativa de agressão por parte de elementos do FC Porto. O presidente dos leões ficou sem o telemóvel e a carteira.









Leia também Polícia desmente Sérgio Conceição sobre "conflito" com Frederico Varandas Na decisão anunciada no dia 14 deste mês, o CD confirmou que Sérgio Conceição esteve num “local próximo” de Frederico Varandas, mas determinou que a prova produzida não permitia “uma clara e inequívoca determinação do teor das palavras por si eventualmente proferidas”.

Vítor Baía, ‘vice’ do FC Porto, foi multado em 3440 euros e suspenso por 25 dias por insultos a Varandas. Já Rui Cerqueira, diretor de comunicação dos portistas, foi suspenso por 115 dias e multado em 3825 euros por “ter batido com uma das suas mãos na mão direita” do presidente do Sporting. Por causa deste incidente, o FC Porto vai ter de pagar uma multa de 16 320 euros.