O Conselho de Disciplina da FPF absolveu Sérgio Conceição dos incidentes na garagem do Dragão, após o clássico (2-2) com o Sporting para a Liga, a 11 de fevereiro. Já Vítor Baía e Rui Cerqueira acabaram suspensos 25 e 115 dias, respetivamente, e o FC Porto multado em 16 300 mil euros.Cerqueira, diretor portista, teve a pena mais pesada por "ter batido (...) na mão" de Frederico Varandas, "com que este segurava o telemóvel para filmar, o que provocou a queda instantânea do telemóvel" (que perdeu juntamente com a carteira).