Muito dificilmente Vitinha vai continuar no FC Porto na próxima temporada. O médio portista foi um dos grandes destaques na conquista do campeonato e as boas exibições despertaram o interesse de grandes clubes ingleses que podem bater a cláusula de rescisão de ‘apenas’ 40 milhões de euros.



O empresário Jorge Mendes está já em conversações para a venda do médio, de 22 anos, que tem contrato com os dragões até junho de 2024.









