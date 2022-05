O processo de inquérito instaurado para apurar as circunstâncias das agressões a Matheus Reis durante a batalha campal verificada no fim do clássico entre FC Porto e Sporting (2-2) da 2ª volta do campeonato, a 11 de fevereiro, evoluiu para um processo disciplinar com seis suspeitos individuais. Também o próprio jogador leonino e a SAD do FC Porto são visados no processo que está agora nas mãos da Comissão de Instrutores da Liga.









