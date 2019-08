Estádio do Estrela da Amadora vai ser colocado à venda por seis milhões

O Estádio José Gomes, antiga casa do Estrela da Amadora e onde atualmente joga o Clube Desportivo (CD) Estrela, será colocado à venda por um valor-base de 6 milhões de euros, segundo o jornal ‘Negócios’. A operação, que ficará a cargo da leiloeira OneFix, engloba também a venda do campo de treinos e do edifício onde funciona o Bingo."Conscientes da importância do Estrela para a Amadora e do Estádio como recinto desportivo de excelência numa cidade tão carente deste tipo de infraestruturas, consideramos que o mesmo deve manter-se para o fim que foi criado: um espaço que centenas de jovens elegem para praticar desporto", reagiu o CD Estrela, das Distritais de Lisboa, em comunicado.O clube, que surgiu após a extinção do Estrela da Amadora, explicou que utiliza o estádio mediante "um contrato de cedência de utilização celebrado com a massa insolvente do Clube de Futebol Estrela da Amadora". "O referido contrato encontra-se em vigor, tendo-se renovado, pelo que a época que está prestes a começar está salvaguardada", garantiu o clube.Para a direção, "a refundação do Estrela da Amadora sempre foi um processo difícil, com inúmeras vicissitudes, das quais o estádio é a mais complicada de todas", concluindo que o recinto "é a casa do Estrela e a existência de ambas as realidades é indissociável uma da outra".Este é um processo que se arrasta há vários anos. Em setembro de 2009, o Estrela da Amadora declarou insolvência e ficou impedido de se inscrever na Liga, por não cumprir os pressupostos financeiros. Em 2011, o clube, que tinha uma dívida de 36,8 milhões de euros, tentou um plano de recuperação. Plano esse que foi chumbado pelos credores - o Estado é o principal. Nesse mesmo ano, o Tribunal de Sintra confirmou a insolvência e determinou a liquidação do património do clube, que foi colocado em hasta pública.Títulos conquistados a nível nacional. O Estrela da Amadora, fundado em 1932 e extinto em 2011, venceu a Taça de Portugal na época 1989/1990. Derrotou o Farense, na finalíssima, por 2-0, no Estádio Nacional. Em 1992/93 venceu a II Liga.Na Liga, ficou em 7º lugar (o melhor resultado do clube) nas épocas 1993/94 e 1997/98. A última participação no campeonato foi em 2008/2009 (11ª posição). Jorge Jesus e Fernando Santos foram dois dos treinadores que passaram pelo clube.