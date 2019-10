Estádio Ronaldo viola estatutos do Sporting

Frederico Varandas admite a possibilidade de mudar o nome do estádio do Sporting, fazendo-o passar de José Alvalade para Cristiano Ronaldo, em homenagem ao internacional português formado no clube. O presidente do emblema leonino fez a revelação durante uma entrevista ao jornal italiano ‘Tuttosport’."Ser conhecido como o clube que lançou Cristiano Ronaldo deixa-nos orgulhosos, pois ele representa um dos símbolos maiores do próprio clube. Conceder o nome dele ao nosso estádio é uma hipótese que, no momento, não colocamos de lado", disse Varandas.Contudo, o presidente leonino não tem poderes para tal. Fazê-lo seria ir contra o ponto nº 2 do artigo 4º dos estatutos do Sporting, cujo texto é o seguinte: "Em homenagem ao fundador do Sporting Clube de Portugal, o principal campo de jogos designa-se "Estádio José Alvalade".Uma eventual mudança do nome do estádio implica, pois, uma alteração dos estatutos. E tal só é possível em Assembleia Geral (AG), com aprovação dos sócios, conforme se pode ler no artigo 43º, ponto 1, alínea a), que diz ser competência exclusiva da AG "alterar os estatutos e velar pelo seu cumprimento".No número 2 refere-se que, para aprovação de mudanças, as deliberações da AG são tomadas por maioria absoluta de votos dos associados presentes.Os sócios do Sporting que na Assembleia Geral da passada quinta-feira proferiram expressões insultuosas contra Frederico Varandas podem vir a ser punidos pelo clube.O Conselho Fiscal e Disciplinar vai reunir-se, de forma extraordinária, na próxima terça-feira, a partir das 18h00, e os seus membros vão analisar as injúrias dirigidas ao presidente do Sporting e demais membros da direção.As punições a aplicar vão desde a simples repreensão por escrito até à suspensão temporal da condição de associado.