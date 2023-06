"Estes gajos são uma equipa de m...": Insulto ao FC Porto vale processo de inquérito a Vlachodimos

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF instaurou um processo de inquérito na sequência de uma frase proferida por Vlachodimos no balneário do Dragão, após o triunfo (1-0) dos encarnados frente ao FC Porto, divulgada na série 'Eu amo o Benfica'. "Estes gajos são uma equipa de m...", afirmou o guarda-redes referindo-se à formação orientada por Sérgio Conceição.O processo foi enviado no dia 23 à Comissão de Instrutores da Liga, podendo ou não culminar num processo disciplinar. Só nesse caso poderá haver castigo ao internacional grego, sendo pouco provável que uma eventual sanção venha a afastar o jogador da Supertaça, precisamente frente ao FC Porto. Isto porque o jogo que abre a temporada oficial em Portugal está agendado para o início de agosto (7 ou 8) e a decisão não deve ser conhecida até lá.