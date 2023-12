Estrela da Amadora e Estoril Praia voltam aos triunfos. Boavista agrava crise

O Estrela da Amadora e o Estoril Praia voltaram no domingo aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, numa 13.ª jornada que prolongou a crise de resultados do Boavista.

Na Reboleira, o Estrela da Amadora agravou o mau momento do Boavista - cinco derrotas seguidas numa série de oito partidas sem conhecer o sabor da vitória no campeonato -, vencendo os 'axadrezados' por 3-1.

Os 'tricolores' abriram o ativo por Léo Jabá, aos 52 minutos, e ainda tiveram resposta momentânea do conjunto de Petit, por Martim Tavares (75), mas a reação da equipa orientada por Sérgio Vieira valeu a vitória, com golos de Abascal (78), na própria baliza, e de Kikas (84).

O Estrela, que não vencia há três jornadas, subiu ao nono posto, com 15 pontos, igualando o Boavista, agora 10.º.

O Estoril Praia voltou a mostrar excelente dinâmica e não teve dificuldades para somar mais uma vitória caseira, goleando em casa o Desportivo de Chaves por 4-0.

O internacional português sub-21 Rodrigo Gomes 'bisou', com golos aos seis e 61 minutos, o venezuelano Alejandro Marqués elevou a diferença, aos 70, e Heriberto fixou o resultado final, aos 90+2.

A equipa orientada por Vasco Seabra ocupa, provisoriamente, o 12.º lugar com 13 pontos, mais três do que os flavienses, que desceram ao 18.º e último lugar da Liga.

Em Arouca, no outro jogo de 'aflitos' de domingo, o Rio Ave foi para o intervalo a vencer por 2-0, mas os anfitriões anularam a desvantagem com dois golos na segunda metade.

Os golos de Aderllan Santos, aos cinco minutos, e de Boateng (29) tiveram resposta de Cristo González, aos 50, e de Jason, aos 62.

O Arouca está no 16.º lugar, com 10 pontos, enquanto a formação de Vila do Conde, que registou a terceira igualdade consecutiva, é 15.ª, com 11.

A sétima ronda da I Liga encerra na segunda-feira com o encontro entre Gil Vicente (14.º) e Moreirense (sexto).

O campeonato é liderado pelo Sporting, em igualdade pontual (31) com o FC Porto, que recebe na próxima jornada, na qual o Benfica, terceiro, com 30, joga no reduto do Sporting de Braga, quarto, com 29.