O Sporting perdeu no sábado em Guimarães, por 3-2, e desperdiçou uma oportunidade soberana de se isolar na Liga, num jogo que fica marcado por um penálti mal assinalado a favor dos vimaranenses ao cair do pano da 1.ª parte.



Rúben Amorim tentou surpreender e colocou Esgaio como central do lado direito, mas a opção não trouxe os resultados pretendidos.









