"Razões estranhas à nossa vontade, à do Estrela da Amadora, de todos os adeptos e da própria cidade da Amadora, impediram o licenciamento atempado do Estádio José Gomes”. Esta é a explicação dos dirigentes do popular clube da periferia de Lisboa para a saída da Reboleira, surgindo como alternativa viável a escolha do Estádio Municipal de Leiria para servir de casa aos jogos da II Liga, na próxima época.









