Estrela do Liverpool rejeita carros de luxo e prefere ajudar os pobres: "Para que quero 10 Ferraris?"

Sadio Mané é um dos melhores avançados do momento em Inglaterra, mas o senegalês do Liverpool não esquece as suas origens. Enquanto outras vedetas do futebol optam pela ostentação, o jogador prefere gastar o se dinheiro em prol de causas nobres, como a construção de escolas no seu país natal."Para que quero 10 Ferraris, 20 relógios com diamantes ou dois aviões? Que felicidade estes objetos trarão, a mim e ao Mundo?", respondeu Mané quando inquirido pelos motivos da sua filantropia."Eu passei fome, trabalhei no campo e sobrevivi a tempos muito difíceis. Joguei futebol descalço, não fui à escola, mas hoje, com o que ganho graças ao futebol, posso ajudar a minha gente", replicou, em declarações ao site 'nsemwoha.com'. "Construímos escolas, um estádio, damos roupas, sapatos, comida às pessoas que vivem em pobreza extrema. Dou 70 euros por mês a todas as pessoas de uma região extremamente pobre do Senegal, o que ajuda na economia familiar."E a finalizar deixou uma garantia: "Não preciso de exibir carros de luxo, casas luxuosas, viagens e até aviões. Prefiro que a minha gente receba um bocadinho do que a vida me deu."