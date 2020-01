Euforia na Luz no primeiro treino do ano para o Benfica

Uma loucura. 21 819 adeptos marcaram esta quarta-feira presença no Estádio da Luz, no primeiro treino do ano.Os benfiquistas compareceram em força na sessão de trabalho, aberta por Bruno Lage, para apoiarem a equipa como se de um jogo se tratasse. E nem mesmo as baixas temperaturas arrefeceram o ânimo dos milhares de pessoas. A romaria dos adeptos começou logo a seguir ao almoço, apesar de o início do treino ser apenas às 17 horas.A época de festividades e o facto de ser feriado levaram muitos emigrantes e famílias, com alguns portistas e sportinguistas à mistura, a ultrapassar a estimativa do clube da Luz, que esperava a presença de 15 mil pessoas nas bancadas. Foram mais, foram 21 819.O número elevado de adeptos no exterior obrigou o clube a abrir mais portas do que estava inicialmente previsto. No interior do estádio o ambiente foi idêntico ao de um dia de jogo, com a águia Vitória a voar e o hino do clube cantado antes da entrada dos jogadores no relvado, naquele que foi o momento de maior euforia dos quase 22 mil espectadores.Apesar de se tratar de um treino, esta assistência ultrapassou as registadas em todos os jogos da Liga nesta época sem grandes (Benfica, FC Porto e Sporting), com exceção do dérbi minhoto V. Guimarães-Sp. Braga (0-2) da 11ª jornada , que contou com a presença de 24 429 adeptos nas bancadas do D. Afonso Henriques, estádio que se adivinha estar completamente cheio no próximo sábado, para a receção ao Benfica.Depois do banho de multidão no treino da Luz, prevê-se uma nova invasão vermelha, agora à cidade berço, em jogo da Liga.Tal como o Benfica, a Roma, equipa treinada pelo português Paulo Fonseca, abriu esta quarta-feira, dia de Ano Novo, o treino aos adeptos. Mas enquanto no Estádio da Luz estiveram quase 22 mil pessoas, no treino da formação italiana estiveram 2500. Ou seja cerca de nove vezes menos adeptos."O treino foi incrível, viu-se o que é este clube", disse esta quarta-feira Grimaldo, que comentou o facto de ser o jogador mais utilizado por Bruno Lage: "Por trás do que se vê nas câmaras, há muito trabalho."Julian Weigl vai chegar a Lisboa até ao fim desta semana, a tempo de eventualmente se deslocar a Guimarães para assistir ao jogo do Benfica em casa do Vitória, no sábado (20h30). Mal esteja na capital portuguesa, o médio alemão vai realizar os exames médicos, a última formalidade que falta cumprir para assinar pelas águias.O jogador, de 24 anos, ficará com contrato até junho de 2025, ou seja, estará na Luz durante as próximas cinco épocas e meia. O internacional pela Alemanha entra diretamente para o grupo dos mais bem pagos do plantel: vai receber dois milhões de euros líquidos por temporada, juntando-se a Rúben Dias, Pizzi e Raul de Tomas no escalão dos jogadores com os vencimentos mais elevados.O médio alemão chega em boa forma ao Benfica, uma vez que foi titular nos últimos quatro encontros do Dortmund. Nessas partidas só não cumpriu os 90 minutos frente ao Slavia Praga, na Champions, pois foi expulso aos 77 minutos. Motivo pelo qual não vai estar disponível para o jogo do Benfica em casa do Shakhtar (22 de fevereiro) na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.