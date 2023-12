Ex-FC Porto Aboubakar na lista de cinco futebolistas dispensados pelo Besiktas

O Besiktas anunciou esta segunda-feira a dispensa de cinco futebolistas estrangeiros, entre os quais Aboubakar e Rosier, que já alinharam em equipas portuguesas, devido às más exibições e a incompatibilidades com o plantel.

"Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal e Jean Onana foram afastados da equipa devido ao fraco desempenho e a outras incompatibilidades", anunciou o clube de Istambul em comunicado.

Hasan Arat, que assumiu a presidência do clube na semana passada, garantiu recentemente que a sua prioridade "é construir uma equipa melhor" e assumiu a vontade de melhorar o plantel no mercado de inverno.

Após 15 jornadas, o Besiktas, clube no qual alinha o português Gedson Fernandes, ocupa a quinta posição da Liga turca, com 26 pontos, menos 14 do que o Fenerbahçe e o Galatasaray, que partilham a liderança a prova.

O internacional camaronês Vincent Aboubakar representou o FC Porto entre 2014 e 2021, período durante o qual jogou uma época por empréstimo no Besiktas, enquanto Valentin Rosier alinhou pelo Sporting na época 2019/2020, tendo na temporada seguinte sido cedido aos turcos.