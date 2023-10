Ex-jogador do Liverpool alvo de mandado de captura por não recompensar homem que encontrou o seu cão

Os Estados Unidos da América (EUA) emitiram um mandado de captura contra o inglês Daniel Sturridge, antiga estrela da equipa de futebol do Liverpool, adiantou esta quinta-feira o jornal Daily Mail.O ex-futebolista, de 34 anos, ofereceu publicamente uma recompensa a quem lhe entregasse o cão em segurança, em julho de 2019. Cabia a Foster Washington, rapper norte-americano que ajudou Daniel Sturridge a reencontrar o cachorro Lucci, receber a quantia de mais de 28 mil euros, de acordo com a determinação de um tribunal de Los Angeles, em 2021.Em setembro, o antigo internacional inglês falhou uma audiência na qual teria de prestar contas sobre as finanças pessoais. Como consequência, os EUA emitiram um mandado de captura contra Daniel Sturridge para o trazer a tribunal.A referida audiência foi reagendada para 30 de novembro.